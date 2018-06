Gaza-vloot: op weg naar het strand van Gaza of de cel

Hun boten zullen in beslag worden genomen en de crew gearresteerd, maar dat is ook wel een beetje het doel van het Gaza Flotilla. ,,We moeten de situatie in de Gaza-strook onder de aandacht houden in Europa.”

25 jaar woonde Awni Farhat in de Gaza-strook, zijn familie woont er nog steeds. ,,Het leven is er zwaar door de blokkade, er is een tekort aan vrijwel alle dagelijkse benodigdheden. De omstandigheden zijn onmenselijk”, vertelt hij, staand aan de Veerhaven in Rotterdam. Farhat kon vier jaar geleden weg uit die misère en kwam met een studentenvisum naar Rotterdam. Nu zijn studie Mensenrechten en Conflict aan de Erasmusuniversiteit is afgelopen, gaat hij weer richting de Gaza-strook: per boot.

De voormalig student is een van de crew-leden van het Gaza Flotilla 2018. Dat konvooi schepen is vanuit Scandinavië op weg naar Gaza om te protesteren tegen de jarenlange Israelische zeeblokkade van dat Palestijnse gebied. Twee van die schepen deden gisteren Rotterdam aan.

Naar het strand

,,Ik wil straks de eerste zijn die voet zet op het strand van Gaza”, zegt Jan Stromdahl, een voormalig parlementslid uit Zweden en met zijn 81 jaar de oudste opvarende. Sinds 2008 hebben 31 boten vol internationale activisten geprobeerd de Israëlische blokkade te breken. In 2010 liep dat uit op een drama: 9 Turkse bemanningsleden kwamen om door Israelische kogels.

De kans dat Stromdahl op dat strand komt, is dan ook klein. De kapiteins van het Gaza Flotilla weten een paar dingen vrij zeker: ze zullen straks worden gearresteerd. En hun boten zullen in beslag worden genomen. Stromdahl: ,,De kans dat we Gaza bereiken is nul, maar we willen de aandacht blijven vestigen op wat er daar gebeurt.”

