Geboorteaangifte bij burgerlijke stand laat deur open voor illegale adoptie

Dat komt naar voren uit onderzoek van NPO Radio 1-podcast ‘Het Onderzoeksbureau’. Vanaf 2019 is naar voren gekomen dat veel kinderen in de jaren tachtig en negentig op een illegale manier geadopteerd zijn en in Nederland zijn aangegeven als eigen kind. Veel jongvolwassenen die dit is overkomen, hebben daar nog steeds last van. Ze voelen zich bedrogen door hun adoptieouders en weten niet waar ze vandaan komen en of hun biologische ouders hen écht had willen afstaan.

Stoppen buitenlandse adopties

Begin dit jaar stopte minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming buitenlandse adopties. Aanleiding was een rapport van de commissie Joustra, over de rol van de Nederlandse overheid bij adopties in het verleden. Nederland zou niet hebben ingegrepen bij misstanden als kinderhandel, kinderdiefstal, vervalsing van documenten en corruptie. Het adoptiesysteem is kwetsbaar, concludeerde het rapport.



Maar het risico blijft bestaan dat mensen overgaan tot illegale adoptie, ziet directeur Ellen Giepmans van Fiom, een stichting gespecialiseerd in afstammingsvragen. Bijvoorbeeld door een baby uit het buitenland of uit Nederland bij de burgerlijke stand als een eigen kind in te schrijven.



De controle bij geboorteaangifte moet daarom strenger, om te voorkomen dat baby’s illegaal geadopteerd worden en vervolgens worden ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Dat stellen Stichting Fiom, Defence for Children en de voormalig speciale VN-rapporteur kinderhandel Maud de Boer-Buquicchio. De instanties pleiten voor een verplicht en verifieerbaar, uniform geboortebewijs, of een directe lijn tussen de burgerlijke stand en ziekenhuis of verloskundigen.