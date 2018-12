Geding om ‘slecht strooizout’ op wegen

UPDATE Winterweer: tientallen ongelukken, vertraging op het spoor en Schiphol, code geel houdt aan

14:02 Nederland is ontwaakt in een winters wonderland. Sneeuw en ijzel bepalen het weerbeeld. Door de stijgende temperatuur is het risico op gladheid in grote delen van het land afgenomen. Het KNMI waarschuwt automobilisten in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht wel voor dichte mist. Ook luchthaven Schiphol ondervindt daar veel hinder van.