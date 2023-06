Gedonder bij vakbond NU’91 na signalen angstcultuur, voorzitter moet vertrekken

klachtenregenEr is grote onrust ontstaan binnen NU’91, de onafhankelijke beroepsorganisatie voor zorgprofessionals. Voorzitter Stella Salden, sinds 2019 aan het roer bij de organisatie, moet per direct weg na een groot aantal klachten. Salden is met stomheid geslagen, laat ze aan deze site weten. ,,Ik verbaas me over de gang van zaken, het ligt allemaal veel genuanceerder.”

De afgelopen maanden zijn er talloze klachten binnengekomen over het functioneren en het gedrag van Salden. Medewerkers ervoeren volgens de belangenbehartiger ‘een angstcultuur’ en er was sprake van een hoog ziekteverzuim en dito verloop van personeel.

De klachten waren ‘zo ernstig en verontrustend’ dat de ledenraad een onafhankelijk onderzoek wilde laten doen. Salden stemde daar niet mee in, stelt NU’91. Daarover wil ze desgevraagd geen mededelingen doen. ,,Maar de zaken liggen anders dan dit bericht van NU’91 suggereert. Ik kies ervoor om in dit stadium even niets te zeggen.”

Er is de afgelopen weken een onherstelbare vertrouwensbreuk ontstaan tussen Salden en de ledenraad. Dat heeft volgens NU’91 te maken met het onderzoek dat door Salden maar niet van de grond kwam. ‘Hierdoor konden de klachten niet op een onafhankelijke en grondige manier worden onderzocht’, laat de organisatie weten. De ledenraad heeft daarop besloten de samenwerking met Salden te verbreken.

Pijnlijk moment

De plotse breuk komt op een pijnlijk moment, temeer omdat Salden eerder dit jaar nog als voorzitter werd herkozen voor een termijn van nog eens vier jaar. Tijdens die herbenoeming waren de klachten over haar functioneren nog niet binnengekomen. Bij NU’91 staat een veilige werkomgeving naar eigen zeggen hoog op de agenda. ‘Dat geldt niet alleen voor de zorgprofessionals die door de beroepsorganisatie worden vertegenwoordigd, maar ook voor de eigen medewerkers.’

Beroepsorganisatie NU’91 kwam de laatste maanden geregeld in het nieuws, bijvoorbeeld tijdens de aanhoudende stakingen in de ziekenhuizen. Medewerkers van die ziekenhuizen hebben recht op een salaris dat past bij de zwaarte en verantwoordelijkheid van hun vak, stelde voorzitter Salden toen. ,,10 procent inflatiecorrectie in twaalf maanden is dan ook geen luxe, maar een noodzaak”, zei ze onder meer. Na maandenlange onenigheid kwamen de onderhandelaars in maart tot overeenstemming.

Alle vertrouwen bij aantreden

Salden volgde in 2019, vlak voor het uitbreken van de coronacrisis, Monique Kempff op, die na het maximum van drie termijnen verplicht afscheid nam. Daarvoor was Salden directeur van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). ,,Ik tref gepassioneerde en trotse beroepsgroepen aan waar ik me met al mijn kennis, ervaring en enthousiasme voor zal inzetten”, zei Salden bij haar aantreden. ,,Ik maak daarbij dankbaar gebruik van de basis die door mijn voorganger samen met de toezichthouder, werkorganisatie en leden is gelegd.”

De raad van toezicht en ledenraad van NU’91 hadden er destijds ‘het volste vertrouwen in dat Stella Salden NU’91 de komende jaren zichtbaar en invloedrijk zal laten zijn’.

De komende periode wordt gebruikt om het vertrouwen van medewerkers te herstellen en om tot een veilige werkplek te komen. Een vervanger is op korte termijn te verwachten.