Gedupeerden spookvlucht-vakantie stranden vannacht in Düsseldorf

De 144 gedupeerden van de spookvluchtvakantie naar Hurghada in Egypte stranden vannacht op luchthaven Düsseldorf. 'Vanaf daar moeten we maar zien hoe we verder komen.'

In de bussen op weg naar het vliegveld kregen de 144 vakantiegangers te horen dat de terugreis andermaal gewijzigd was. De vlucht gaat niet naar Schiphol, maar naar Hamburg. Vervolgens kunnen ze de trein nemen naar Düsseldorf. ,,We moeten met onze koffers ook nog twee keer overstappen. Het kan zijn dat we pas om half twee in Düsseldorf zijn. Daarna kunnen we nergens heen. Ze zeggen dat we niet verder gaan dan Düsseldorf omdat we ook daar vertrokken zijn,'' zegt Minouk Timmers vanuit de bus.

Quote We komen vannacht toch nooit meer weg uit Düsseldorf? Minouk Timmers

Reizigers zijn woest en verdrietig. Ruim honderd mensen boekten bij Vakantiediscounter.nl een weekje aan de Rode Zee met vertrek en aankomst vanaf Schiphol. Althans dat was de bedoeling. Hun vlucht vanaf Schiphol met Air Arabia bleek niet te bestaan en ze moesten met een alternatieve vlucht via Düsseldorf. Vanochtend om 9 uur stapten ze in de bus naar het vliegveld voor de terugreis. Ook deze vlucht naar Schiphol uitgevoerd door Al Masrya Universal Airlines blijkt een niet-bestaande spookvlucht. De vakantievierders vliegen nu naar Hamburg.

Minouk Timmers die samen met haar vriend Mark Rijpma haar verhaal aan AD.nl deed, stelt dat hun vakantie zo verpest is dat de volledige reissom (ruim 700 euro) vergoed moet worden.

Vakantiediscounter.nl wil dat niet toezeggen. ,,Wij hebben de reis verkocht, maar de afhandeling is ligt bij reisorganisator Alltours. Natuurlijk gaan we Alltours erop aanspreken,'' zegt woordvoerder Casper van Diemen van Vakantiediscounter. Hij zegt dat Vakantiediscounter.nl de klanten zal compenseren als Alltours niet over de brug komt. Vakantiediscounter heeft ook geen oplossing voor vannacht als de reizigers in Düsseldorf stranden.

Horrorreis

De heenreis was een horrorreis die 30 uur duurde. Toen de vlucht vanaf Schiphol een spookvlucht bleek moesten de vakantiegangers met de bus naar Düsseldorf. Eenmaal in Düsseldorf bleek dat de piloten in verband met de rusttijden niet meer mochten vertrekken. Een deel van de passagiers, waaronder een zwangere vrouw, kregen een hotel aangeboden. Anderen moesten zelf maar iets regelen en hen restten niets anders dan op de luchthaven slapen.

Quote We moesten op de vloer van luchthaven Düsseldorf slapen omdat het hotel 'vol' zat Irene Enoch

,,Het is één groot drama! De heenreis op de vloer geslapen op luchthaven Düsseldorf omdat het hotel 'vol' zat. We zijn huiverig voor de terugreis,'' reageert Irene Enoch onder het artikel dat AD.nl op Facebook plaatste. Die terugreis lijkt volgens hetzelfde horrorscenario te verlopen: een nacht slapen op de vloer van een luchthaven.

Volgens Europese consumentenregels hebben de reizigers recht op 600 euro compensatie vanwege de vertraging op de heenreis. Volgens EU-claim zijn de betrokken luchtvaartmaatschappijen onmogelijk aan te pakken. Ze reageren niet op post of dagvaardingen.