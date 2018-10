‘Geef allemaal 1 euro’: patiënt start actie voor failliet MC Slotervaart

Ze spreekt van een ‘aanklacht’ tegen een uitspraak van minister Bruins (Zorg), waarin hij het had over het redden van ziekenhuizen als het Slotervaart. ,,Het gaat niet om het bewaken van een stapel stenen, het gaat over het bewaken van degelijke zorg in Nederland”, was zijn redenering om niet bij te springen om de ziekenhuizen overeind te houden.



Die uitspraak stuitte Pieters tegen de borst. ,,Dit is geen stapel stenen. Hier staat een gebouw, niet in de beste staat, maar wel een plek waar de mensen het werk deden waar het allemaal om gaat: zieke mensen begeleiden en zo beter maken”, schrijft ze.