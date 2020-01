'Geef kansloze asielzoekers minder ruimte om door te procederen'

,,We willen niet meer dat het asielsysteem gebaseerd is op rechten, maar veel meer op regels", stelt Broekers-Knol over het huidige stelsel. In de praktijk moet dat volgens de staatssecretaris betekenen dat een asielzoeker wiens aanvraag is afgewezen niet eindeloos door middel van 'een nieuw feit of omstandigheid' een nieuw verzoek kan doen.