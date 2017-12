'Geef staatswiet een maximale sterkte'

Floor van Bakkum, preventiemedewerker van verslavingscentrum Jellinek, noemt een sterkte tot 15 procent THC als waarschijnlijk maximum. ,,Alle hasj zit echter al hoger. Ga je dat dan verbieden? Wat moeten die gebruikers dan? In het illegale circuit blijven?’’



Dennis Lahey, directeur van de Belangenvereniging van Drugsgebruikers, deelt die kritiek. ,,Laten we voorop stellen dat ik blij ben dat gemeenten deze stap nemen. Maar ze worden niet gehinderd door enig gebrek aan kennis als ze dit roepen. Het is net alsof ze tegen brouwers zeggen: die hop mag je niet gebruiken. Laat de kwekers toch zelf uitmaken hoeveel procent thc ze in hun hasj of cannabis hebben.’’