Geen aanwijzingen voor misdrijf bij ingestorte grillroom Coevorden

Forensisch rechercheurs begonnen twee dagen geleden met een uitgebreid onderzoek naar de explosie zaterdag in een grillroom in Coevorden. Daarbij werden ook speurhonden ingezet. ,,In het onderzoek is duidelijk geworden dat de druk vanuit het pand zelf is gekomen en dat door deze druk het pand is ingestort’’, zo laat de politie weten.