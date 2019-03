‘Geen bewijs voor vervalsing vingerafdrukken overledenen door Dela’

Radar stelt dat er geen garantie is dat er niet is gesjoemeld. ,,Uiteraard heeft Radar deze resultaten uitvoerig bekeken, maar middels dit onderzoek kan Dela niet garanderen dat alle door Dela afgenomen vingerafdrukken van overledenen inderdaad de juiste vingerafdrukken zijn. Het is namelijk onmogelijk om de vingerafdrukken van overleden mensen te controleren nadat zij begraven of gecremeerd zijn’’, zegt een woordvoerder van omroep AvroTros.



Voor het onderzoek zijn de anonieme melders gevraagd, via de redactie van Radar, om hun verhalen (anoniem) te delen met ISP. Zij hebben zich niet gemeld, laat Dela weten. Radar stelt dat alle relevante informatie in de betreffende uitzending is gedeeld en vanuit journalistiek oogpunt hierin verder niets te kunnen betekenen. ISP vond verder geen bewijs voor de aantijgingen, zegt Slaman: ,,Na ruim drie maanden onderzoek is er geen enkel incident met vingerafdrukken gevonden. De uitspraken gedaan door Radar en de twee anonieme personen in de uitzending, kunnen op basis van de resultaten van ons onderzoek niet met feiten worden gestaafd.’’