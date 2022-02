Geen extra hulp voor actievoerders Sterrebos: ‘Als ze het koud hebben, komen ze de boom maar uit’

Greenpeace maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de bezetters van het bos naast VDL Nedcar in Born. Temeer omdat burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Geleen, daarin gesteund door politie en justitie, toestemming weigert om mensen in het bos beschermende kleding en zeilen tegen de harde wind en de regen te laten brengen.

Volgens directeur Andy Palmen van Greenpeace Nederland dreigt het gevaar dat de klimmers in de bomen zo nat en koud worden, dat ze niet meer veilig naar beneden kunnen. Greenpeace zorgde eerder in het bos voor een veiligheidscheck, maar die wordt niet meer toegestaan. Een woordvoerder van de burgemeester zei zaterdagavond dat mensen die het koud en nat krijgen, uit de boom naar beneden kunnen klimmen. Op de grond worden ze weliswaar gearresteerd, zei hij, ‘maar wij hebben niemand gevraagd om in een boom te klimmen’.

Onacceptabel

Eerder deze week zei de burgemeester zich nog zorgen te maken over de veiligheid van de bezetters. Maar zaterdagavond blijkt daar weinig van, constateert een woordvoerster van actiegroep Red het Sterrebos.

Palmen vindt dat standpunt van de burgemeester onacceptabel. ,,Die mensen hebben extra touwen en regenkleding nodig om zich te beschermen”, zei hij. ,,Als in dit land trekkers over de snelweg rijden staat de politie alles toe. Als enkele mensen in een boom klimmen, krijgen ze niet eens een beschermend zeiltje tegen de regen.”

Aanhoudingen

Zaterdagochtend probeerde een grote groep activisten over de hekken heen te klimmen die rond het bos staan. Dat leidde tot de aanhouding van 15 mensen. Een aantal wist desondanks tot het bos door te dringen en in de bomen te klimmen. Zaterdagavond zitten er nog negen mensen in het bos. Dat waren er elf, maar twee zijn inmiddels vertrokken, aldus de woordvoerster.

Het bos werd vorige week vrijdag bezet. De actievoerders willen voorkomen dat het gekapt wordt. Eigenaar VDL wil op die plek de nabijgelegen autofabriek VDL Nedcar uitbreiden. VDL heeft camera’s en hoge hekken rond het bos geplaatst om te voorkomen dat er mensen in en uit lopen. Ook houdt de beveiliging iedereen aan die door het bos loopt of erin wil.