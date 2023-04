Geen ‘goedemorgen jongens en meisjes’ meer in de klas volgens nieuwe taalgids

Een ‘inclusieve’ taalgids moet een einde maken aan het gebruik van ongewenste termen over het onderwijs, zoals ‘witte en zwarte scholen’, en aan onderscheidend taalgebruik in de klas, denk aan ‘jongens en meisjes’.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) komt woensdag met een lijst van taaltips die meer passen bij deze tijd, doordat ze kansengelijkheid bevorderen of zich niet meer richten op gender.

Zo is het niet langer de bedoeling dat de woorden ‘achterstandsleerling’ of ‘achterstandsscholen’ worden gebruikt. Die staan voor segregatie en kansenongelijkheid. Ook het ‘gehandicapte kind’ in de klas kan echt niet meer; het LAKS gebruikt liever ‘leerling met een beperking’. Verder moeten we af van het woord ‘zittenblijven', deze club kiest voor ‘doubleren’, en bestaat de schoolsoort mavo allang niet meer. Onderscheid maken tussen ‘lager en hoger onderwijs’ is eveneens uit den boze.

Binnen het klaslokaal richt het advies zich vooral op het wegwerken van genderverschillen. Het LAKS stelt bijvoorbeeld voor aan docenten om ‘goedemorgen leerlingen’ of 'goedemorgen allemaal’ te zeggen, en niet ‘goedemorgen jongens en meisjes’. Daarnaast praten zij liever over ‘die/diegene’, in plaats van ‘hij/zij’. Ook luidt de suggestie aan de leraar: als je opdrachten in groepjes maakt, verdeel de klas dan niet aan de hand van gender.

‘Brandweerkracht’

Verder kunnen scholen werken aan een genderneutrale aanduiding op de schoolpas en in de schooladministratie, zoals vermelding van een X in plaats van M (mannelijk) en V (vrouwelijk). Sowieso vraagt de scholierenorganisatie zich af of het überhaupt nodig is om het geslacht van een leerling te registreren. En bij beroepsbenamingen gebruikt het LAKS bij voorkeur genderinclusieve termen. ,,Zo spreken we liever van brandweerkracht dan van brandweerman”, staat in de gids.

Dan volgt er nog een opmerkelijk pleidooi om af te stappen van het keurmerk ‘excellente school', aangezien dit vooralsnog kabinetsbeleid is. Het LAKS stelt echter dat ‘hierdoor andere scholen in de ogen van bepaalde mensen minder goed worden’. Onlangs werd in de Tweede Kamer ook een motie van D66 aangenomen die vraagt om afschaffing van het predicaat. Het kabinet zal daar binnenkort op reageren.

Met deze taalgids wil het Landelijk Aktie Komitee Scholieren naar eigen zeggen ‘bijdragen aan een inclusiever schoolklimaat waarin iedere leerling gelijk is’.

Cylus Kawesi is algemeen bestuurslid van het LAKS. Hij houdt zich onder meer bezig met het thema kansenongelijkheid.

'Geen lijst met verboden woorden‘

De taalgids van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren is geen lijst met verboden woorden, maar een opsomming van tips voor meer inclusief taalgebruik binnen het onderwijs en de maatschappij. Dat zegt LAKS-bestuurslid Cylus Kawesi (18) in een toelichting.

,,Taal wordt gebruikt om betekenis te geven aan onze denkwereld, dus woorden hebben gevolgen”, benadrukt Kawesi. ,,Ze kunnen een negatief effect hebben op ons wereldbeeld en zorgen dat we mensen buitensluiten. We moeten ons bewust zijn van de vooroordelen die dit in de maatschappij kan oproepen.”

Het onderwijs is een sector waarin, vooral op het gebied van gender, al veel meer inclusief taalgebruik plaatsvindt. Deze gids is volgens het LAKS-bestuurslid toch nog nodig. ,,Kansenongelijkheid bestaat nog steeds en willen we met dit initiatief terugdringen. Ik denk ook dat het vraagstuk nog lang niet op alle scholen goed geregeld is, anders hoefden we het onderwerp niet te behandelen. Maar op meerdere plekken vindt al een maatschappelijke discussie plaats, gelukkig maar.

Quote We moeten over verande­ring van taalge­bruik durven praten, zodat we samen tot voort­schrij­dend inzicht komen.” LAKS-bestuurslid Cylus Kawesi

Kawesi is niet bang dat het LAKS het stempel woke zal krijgen door dit initiatief, dat in samenwerking met verschillende organisaties heeft geleid tot deze taalgids. ,,Dat vinden wij helemaal niks negatiefs, zeker als we taalgebruik kunnen verbeteren. Tegenstand, daar moeten we als samenleving nou eenmaal doorheen bij veranderingen. Ik ben juist blij dat dit thema emoties losmaakt, dan kunnen en willen wij er vervolgens het gesprek over aangaan.”

Hij verzet zich tegen het idee uit films en boeken uit dictaturen, waarin versluierend taalgebruik wordt ingevoerd om mensen in bedwang te houden. ,,Dit is geen lijstje met verboden woorden, maar een opsomming van tips om als maatschappij in gesprek te gaan over taal. Er wordt niks versluierd, maar wij bevelen preciezere woorden aan om dingen aan te kaarten. We moeten over verandering van taalgebruik durven praten, zodat we samen tot voortschrijdend inzicht komen.”

