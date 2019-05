Geen grote kater na de staking: alleen in vroege ochtend mogelijk wat vertraging

Bij NS worden treinen ‘s nachts schoongemaakt, worden treinstellen aan elkaar gekoppeld en worden ze van het rangeerterrein naar het juiste perron gereden. Omdat de staking officieel tot 04.00 uur duurt, komen die werkzaamheden wat later op gang dan normaal, legt NS-woordvoerder Hessel Koster uit. Het kan dus zijn dat een trein nog niet op het goede perron staat, of dat er een kortere trein wordt ingezet dan normaal. ,,In de vroege ochtend kan dat wat vertraging opleveren. We adviseren reizigers om de NS-planner goed in de gaten te houden.’’