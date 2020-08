Geen introductieweek studentenvereniging Rotterdam na 23 coronagevallen

smartphone-etiquette ‘Ongelukken fotografe­ren en bellen tijdens afrekenen zijn automatis­me geworden’

9:30 We fotograferen ongelukken, appen tijdens het autorijden en beleven onze vakantie via het telefoonscherm. Vaak weten we dat het niet hoort, maar we doen het toch. Marlous de Haan beschrijft in haar boek Smartphone Etiquette hoe het wél hoort.