‘Geen landelijk verbod op boerenprotesten met landbouwvoertuigen’

UpdateEen landelijk verbod op boerenprotesten waarbij landbouwvoertuigen zoals trekkers worden ingezet, komt er niet. ,,Dat is juridisch niet haalbaar en is te vergaand. Zolang de boeren zich houden aan de regels, mogen zij demonstreren.” Dit liet burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen vanavond weten als voorzitter van het Veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio’s.

Burgemeesters, veiligheidsregio’s, de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid gaan gezamenlijk afspreken hoe zij voortaan omgaan met de boerenprotesten. Binnenkort komen zij daarvoor samen. De burgemeester gaan kijken of ze één lijn kunnen trekken in hoe ze optreden tegen de acties: mogelijk worden alle boeren die op snelwegen rijden meteen bekeurd.

Bruls: ,,Die afspraken moeten wij altijd hanteren. Een daarvan is dat wij elkaar op tijd gaan informeren. Dat de burgemeester van Den Haag bijvoorbeeld op tijd weet dat de boeren oprukken naar zijn stad.”

Boeren voerden de afgelopen tijd, met grote landbouwvoertuigen, op meerdere plekken actie. Ze zijn het niet eens met plannen van minister Carola Schouten het eiwitgehalte in veevoer te verlagen. Boeren willen dat dat van tafel gaat; het zou nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de dieren. Ook protesteerden boeren bij verscheidene distributiecentra omdat ze boos zijn over de te lage prijzen die ze in hun ogen voor hun producten krijgen. Meerdere veiligheidsregio’s verboden daarop (tijdelijk) dit soort protesten.

‘Zeker weer acties’

Eerder maandag maakte voorman Mark van den Oever van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) duidelijk dat Nederland volgende week zeker weer te maken gaat krijgen met tal van acties. Hij zei dat nadat Landbouwminister Schouten een ultimatum van FDF naast zich had neergelegd. De boeren wilden dat zij uiterlijk op 21 juli de gewraakte veevoermaatregel zou intrekken.

Vandaag was het laatste Veiligheidsberaad voor de zomer. Op 17 augustus komen de 25 burgemeesters weer samen. Eerder liet Bruls voor het beraad al eens weten dat als de boerenacties ‘op deze manier’ verder blijven gaan, er mogelijk een landelijke verbod zou volgen. ,,De protesten zijn diffuus, het gaat telkens weer om een andere groep. Ze kondigen het van tevoren niet aan, luisteren soms wel en soms niet. Mijn collega Snijders in Zwolle moest vrijdag met wel negen verschillende groepen onderhandelen. Die wispelturigheid is risicovol en het gaat om zware machines, het zijn geen speelgoedautootjes.”

Nadat vanavond bekend werd dat er geen landelijk demonstratieverbod met landbouwvoertuigen kwam, zei Bruls nog eens: ,,Maar trekkers op de weg kan natuurlijk nooit een drukmiddel worden om het beleid te veranderen. Is ook niet fair naar de mensen die bij demonstraties zich wel aan de spelregels houden.’’

Demonstratieverboden tractoren

Her en der in het land zijn de afgelopen dagen demonstratieverboden voor tractoren afgekondigd. De verboden in de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe liepen vanochtend af. De drie veiligheidsregio’s in dat gebied lieten gisteren al weten dat het niet verlengen van het verbod geen vrijbrief voor de boeren betekent.

Er gelden nu nog demonstratieverboden voor tractoren in de regio IJsselland en in de gemeente Nijmegen. Boeren mogen sinds gisteravond tot maandag 20 juli niet meer met tractoren demonstreren in Nijmegen. In IJsselland geldt het verbod tot vrijdag 17 juli 18.00 uur.

Bekijk onze video's over de boerenprotesten in onderstaande playlist: