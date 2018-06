'Geen onderhandeling over 24 uursopvang'

,,Ik wil met iedereen praten en horen wat de mogelijkheden zijn, met alle partners, bewindspersonen en hulpverleners, maar wij als college stellen de voorwaarden", aldus Groot Wassink vandaag in de gemeenteraad. Hij wilde niet vooruitlopen op hoe de opvang eruit moet gaan zien: ,,Het moet zorgvuldig gebeuren. We zijn nog geen week 'in office' en dit vereist grote zorgvuldigheid en moet bovendien worden afgestemd met het Rijk."

Buurgemeente Amstelveen drukt eigenaren van leegstaande panden op het hart te zorgen voor anti-kraakbewoning, om te voorkomen dat We Are Here een ander pand kraakt. Sinds maandagnacht zitten tientallen leden van die groep in een leegstaand kantoor in een woonwijk in Amstelveen. De burgemeester, de politie en het OM bezien nog wat ze hieraan gaan doen. Zolang de krakers in het pand zitten, wordt in de buurt extra gesurveilleerd.