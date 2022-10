Geen potje padel na 20.00 uur door geluidsoverlast: ‘Dit gaat ons leden kosten’

Tennisbond trekt zich de herrie van padelbanen aan: ‘Thuis werken of rustig in de tuin zitten, het lukt niet’

,,Het is niet te doen”, verzucht Rob Verhaegen. ,,Thuiswerken gaat niet. Kinderen hebben moeite met slapen en even rustig in de tuin zitten is er niet meer bij. En dan heb ik het nog niet over de bak met licht aan de overkant van onze huizen.”

31 augustus