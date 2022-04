Geen reis, maar wel een lopend buffet en 600 man personeel: dit cruiseschip is opvang voor Oekraïners

Zeven doden in een week ‘hakt erin’ bij agenten: ‘Zag dat kindje liggen, en fietsje onder de bus’

Twee kinderen van 0 en 4 jaar, een 4-jarig jongetje en een 57-jarige fietsster. In nog geen week tijd waren er in verschillende regio's zeven verkeersdoden te betreuren. De agenten die er na een melding op af moeten, vertellen over de impact die de ongevallen ook op hen hebben.

3 april