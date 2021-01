‘Geen rustig Oud en Nieuw, maar ook geen veldslag’

UpdateNederland beleefde een bijzonder Oud en Nieuw, in lockdown én met vuurwerkverbod . Langzaamaan komen de eerste berichten binnen over hoe artsen, politiemensen en burgemeesters de jaarwisseling hebben beleefd. Conclusie? De oogartsen hadden een erg rustige nacht, agenten moesten lokaal echter vol aan de bak. ,,Er waren veel vernielingen, autobranden en geweld tegen agenten, maar het werd geen veldslag.’’

Dat laatste meldde Jan Struijs, de voorzitter van de Nederlandse politiebond, op Radio 1. Hij gaf een algemene beschrijving van hoe agenten de jaarwisseling hebben beleefd, afgaande op de berichten die hij kreeg. ,,Het zat er tussenin, het was echt geen rustig Oud & Nieuw voor de politiemensen, maar ook geen veldslag.’’

De politie heeft volgens Struijs lokaal veel te maken gehad met incidenten. ,,Ondanks het verbod was er toch wel veel vuurwerk en ook veel geweld tegen agenten, ook in steden waarin je dat niet zou verwachten. Ook was er sprake van veel brandstichting, vernielingen en autobranden. Vooral dat laatste valt echt op als ik naar de berichten in mijn mailbox kijk. Het was heel verspreid over het land.’'

De bondsvoorzitter geeft tegelijk aan dat ‘de meest gehoorde kreet’ van agenten is geweest, dat zij erger hebben kunnen voorkomen. ,,We zaten er kort op en hebben veel meldingen over incidenten van burgers gekregen. Daardoor waren agenten er vaak net op tijd bij en konden ze erger voorkomen.’'

Tegen 03.00 uur werd het volgens hem wel rustiger, mede door de mist. Maar ook in de ochtend worden nog altijd illegale feesten beëindigd, vertelt hij. Vanwege corona mochten mensen niet in grote groepen bijeenkomen en ook het vuurwerkverbod was deels ingesteld om samenscholing te voorkomen. ,,Dat is niet altijd gelukt”, zegt Struijs. De zorg ontlasten, een van de belangrijkste doelstellingen van deze jaarwisseling, lijkt gelukt, meldt hij.

Oogarts gesterkt in overtuiging vuurwerkverbod

Dat blijkt als we naar de meldingen van oogartsen kijken. Zij berichten over een rustige nacht, veel rustiger dan in andere jaren. Slechts één geval van vuurwerkletsel en twee carbidletsels moest oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam deze nacht met zijn collega’s behandelen. En dat letsel viel ook nog eens erg mee. ,,Dit is de rustigste oud en nieuw in de 23 jaar dat ik dit doe’’, zegt hij.

Het sterkt hem in zijn overtuiging dat het vuurwerkverbod een permanent karakter moet krijgen. ,,Gelukkig hebben we het door het vuurwerkverbod eindelijk rustig gehad tijdens de jaarwisseling. Een hoop mensen is leed bespaard gebleven.”

Het Universitair Medisch Centrum Groningen meldt eenzelfde beeld. Daar kwam afgelopen nacht één vuurwerkgewonde binnen, ‘veel minder dan voorgaande jaren’.

Ook Annemarie van de Velden, voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Hulpdiensten, meldt minder mensen met vuurwerkletsel bij de spoedeisende hulp. ,,We zijn daar blij mee, omdat we het er niet bij hadden kunnen hebben”, zegt ze bij Radio 1. Rustig was het echter niet: ,,Collega’s vertellen dat het een nacht is geweest waarop patiënten die acute zorg nodig hebben gewoon zijn gekomen. Dat gaat om covid-patiënten maar ook mensen die binnenkwamen omdat ze te veel alcohol hadden gedronken.”

Veel minder meldingen hulpdiensten

Uit eerste gegevens blijkt dat de hulpdiensten er op oudejaarsdag veel minder op uit getrokken dan een jaar geleden. Via het P2000-netwerk zijn bijna 30 procent minder alarmeringen verzonden dan vorig jaar, blijkt uit data van alarmeringen.nl. Tussen oudejaarsdag 18.00 uur en middernacht hebben de meldkamers de hulpdiensten 1503 keer via P2000 gealarmeerd. In diezelfde periode een jaar geleden was dat 2139 keer, wat neerkomt op een daling van 29,7 procent.

Op heel oudejaarsdag werden er 4143 meldingen via P2000 verzonden. Dat is 20,1 procent minder dan de 5191 meldingen die een jaar geleden op de laatste dag van het jaar naar de hulpdiensten werden verzonden en het laagste aantal P2000-meldingen op een oudejaarsdag sinds 2017, aldus Wilbert de Vries van de website.

Het daadwerkelijke aantal meldingen zal naar verwachting hoger liggen, aldus De Vries. ,,Het is bekend dat de hulpdiensten tijdens enorme pieken, zoals rond de jaarwisseling, lang niet alle meldingen die binnenkomen ook daadwerkelijk als alarmeringen via P2000 verzenden. Als de brandweer bijvoorbeeld toch al onderweg is naar een buitenbrandje, dan kunnen ze net zo goed even doorrijden naar een andere locatie.”

‘Doorpakken met vuurwerkverbod’

Volledig scherm Hubert Bruls. © ANP De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls roep het kabinet op om zo snel mogelijk met een algeheel vuurwerkverbod te komen. Volgens hem heeft de afgelopen nieuwjaarsnacht bewezen dat zo’n verbod de druk op de zorg vermindert en het werk van hulpdiensten aanzienlijk verlicht.



Bruls is voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad van voorzitters van veiligheidsregio’s: ,,Met een meerderheid van hen heb ik deze oproep al eerder gedaan bij het kabinet. Afgelopen nacht bewijst voor mij dat een verbod werkt. In de hele veiligheidsregio hebben zich, naar ik begrijp, maar tien mensen met brandwonden gemeld bij de zorg. Dat is echt weinig in vergelijking met andere jaren.”



,,Zelf ben ik een paar jaar geleden omgegaan”, zegt Bruls. ,,Tijdens de jaarwisseling blijft drankgebruik de grootste oorzaak van problemen, maar met het vuurwerk ontneem je mensen wel hun ‘wapens’.”

Grote steden

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht, spreekt van een ‘relatief rustige jaarwisseling’ in haar stad. ,,Tegelijkertijd is elk incident er een te veel.” De gemeente onderzoekt of het vuurwerkverbod en andere maatregelen zoals de inzet van ruim tweehonderd vrijwilligers hebben bijgedragen aan de relatieve rust.

De politie verrichtte in de stad elf aanhoudingen (vorig jaar waren dat er 38), waren er zeventien autobranden (drie minder dan een jaar geleden) en moest de ME een keer worden ingezet. Vorig jaar trad de mobiele eenheid vier keer op. Diverse incidenten konden in de kiem worden gesmoord. Groepen jongeren die overlast veroorzaakten en een politievoertuig met stenen bekogelden, werden door de ME uit elkaar gedreven. De rust keerde weer snel terug. In Utrecht kwamen er zes meldingen van geweld tegen hulpverleners binnen. “Geweld tegen hulpverleners is onacceptabel en ook onbegrijpelijk”, aldus Dijksma.

Ook in Arnhem verliep de jaarwisseling betrekkelijk rustig, stelt burgemeester Ahmed Marcouch. ,,De overgrote meerderheid van de Arnhemmers heeft zich solidair verklaard met de zorg. Hen wil ik complimenteren, zij zijn ook thuisgebleven. Maar helaas zijn er ook egoïstische Arnhemmers die wel veel illegaal vuurwerk hebben afgestoken. Ondanks het vuurwerkverbod en de oproep niets af te steken. In vergelijking met voorgaande jaren viel het wel weer wel mee.’’ Er was volgens Marcouch veel jeugd op straat.

De Rotterdamse loco-burgemeester Bert Wijbenga geeft de stad en de hulpverleners een compliment voor het verloop van de jaarwisseling. ,,Het is goed om te zien dat bijna alle Rotterdammers zich bewust zijn van er aan de hand is. De straten waren rustig, er waren veel minder incidenten en er was minder vuurwerk.’’

In Tilburg ging een speeltoestel ging in het Ypelaerpark in vlammen op en werd een rolluik van een kiosk bij het NS-station opgeblazen. Maar dat was het dan wel zo’n beetje met rottigheid in de Tilburgse nieuwjaarsnacht. ,,Burgemeester Weterings maakt complimenten aan jong en oud en de hulpdiensten in het bijzonder”, laat zijn woordvoerster op de vroege ochtend van 1 januari dan ook weten. ,,In vergelijking met andere steden hebben we een rustige nieuwjaarsnacht gehad. Nu heeft Tilburg ook geen traditie met ongeregeldheden van oud op nieuw.”

Volledig scherm Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht. © ANP

Onrust in Veen

De gemeente Altena en burgemeester Egbert Lichtenberg hebben in een persverklaring gereageerd op het verloop van de jaarwisseling in de gemeente. Daarin spreekt Lichtenberg vol lof over de vrijwillige brandweer en politie en haalt hij nogmaals uit naar de mensen die hebben gezorgd voor de onrust in Veen.



De gemeente laat weten dat het rustig is gebleven tijdens de jaarwisseling. Toch waren er enkele incidenten, verspreid over meerdere dorpen. Hoe groot de schade door deze incidenten is, moet nog blijken. Daar wordt de komende weken onderzoek naar gedaan door de gemeente zelf.



,,Alles wat er de afgelopen dagen is gebeurd, is zeer onwenselijk”, zegt hij daarover. ,,De maatschappelijke onrust en de maatschappelijk kosten zijn buitenproportioneel.” De traditie staat wat hem betreft in schril contrast met waar de feestdagen voor bedoeld zijn. ,,De feestdagen en de jaarwisseling zijn momenten van verbinding en samenzijn. In deze coronatijd was dat voor ons allemaal al een extra moeilijke opgave. Het veroorzaken van onrust op welke manier dan ook en het instant houden van ongewenste gebruiken, draagt niet bij aan ons gevoel van veiligheid en saamhorigheid.”

