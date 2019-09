Geen Songfestival, wél Koningsdag: Willem-Alexander volgend jaar naar Maastricht

Begin deze maand werd bekend dat Maastricht volgend jaar niet de gaststad zou zijn voor het Eurovisiesongfestival. Rotterdam ging er met het prestige-evenement vandoor. De Limburgse hoofdstad krijgt nu wel de voorkeur voor het koningsdagevement, waarbij de koninklijke familie een uitgebreid bezoek brengt aan de stad.

Lees ook Play Limburgers teleurgesteld na mislopen Songfestival Lees meer

‘Grote eer’

Het stadsbestuur van Maastricht laat vandaag weten uit te kijken naar het bezoek van de Koning en zijn familie. ,,Het is een absolute eer dat de Koning komend jaar Koningsdag in onze stad meeviert. De stad heeft alles in huis om de Koninklijke familie een geweldige dag te bieden. Samen met alle Maastrichtenaren gaan wij er een feestelijke Koningsdag van maken”, zegt burgemeester Annemarie Penn-te Strake

De komende maanden zal gewerkt worden aan een interessant en feestelijk programma, schrijft de gemeent. Het stadsbestuur wil dat opstellen samen met diverse Maastrichtse verenigingen. Penn-te Strake: ,,Het wordt uiteraard een feestje voor de Koning, maar ook voor de stad.”

,,Natuurlijk kent iedereen Maastricht, maar kent iedereen Maastricht ook echt goed? We zijn een van de oudste steden van Nederland, maar ook met een van de jongste en meest internationale bevolking. Iedereen kent de prachtige historische binnenstad, maar aan de rand daarvan ontwikkelt zich een ruig gebied vol industriële monumenten, vrijplaatsen en betekenisvolle creativiteit die deze stad een nieuwe identiteit geeft.”

Volledig scherm De binnenstad van Maastricht © Shutterstock

‘De tweede stad’

Vorig jaar bracht de koning met zijn familie een bezoek aan Amersfoort. De stad zei achteraf dat met zijn bezoek ‘Amersfoort in de Champions League speelde, en dan ook nog in de finale’. Burgemeester Bolsius zei daarbij ook: ‘Amersfoort gaat nooit een groter evenement dan Koningsdag organiseren.’

Voor Maastricht, dat onder meer diverse grote concerten op het vrijthof organiseerde, is het bezoek waarschijnlijk van minder ‘Champions League-niveau’, al kan de komst van de koninklijke familie voor Maastricht als een pleister op de wond voelen. Eerder gaf de stad aan zeer teleurgesteld te zijn dat de keuze voor het Songfestival op Rotterdam was gevallen. Ondanks een uitgekiende campagne kregen ze het niet voor elkaar.

,,We zijn het niet geworden, heel teleurstellend’’, zei de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake na de bekendmaking. MECC-directeur Rob van de Wiel gaf toe: ,,Ik heb zojuist een traantje weggepinkt.’’ De stad had daarnaast een ‘tweede-stad-complex’: Maastricht verloor eerder al van Leeuwarden, in de race om Culturele Hoofdstad.

Maastricht voerde assertief de strijd, die al begon voordat Duncan Laurence na zijn overwinning in Tel Aviv zijn eerste slok champagne dronk. De stad liet direct weten beschikbaar te zijn als ‘gaststad’. Met wereldberoemd artiest André Rieu als ambassadeur, en met het Verdrag van Maastricht een belangrijke plek in de Europese historie.

Eerder was Koningsdag in Groningen, Tilburg, Zwolle, Dordrecht en in De Rijp en Amstelveen.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Maxima en prinsessen Amalia, Alexia en Ariane tijdens Koningsdag 2019 in Amersfoort. © ANP

Volledig scherm De binnenstad van Maastricht © Shutterstock

Volledig scherm Koning Willem-Alexander, koningin Maxima © ANP

Volledig scherm Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane tijdens Koningsdag 2019 in Amersfoort © ANP