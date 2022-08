Geen trein, dus ging Edwin met de bus naar Schiphol om zijn vlucht te halen

Een reiziger die klaagt over vertraging of onverwachte obstakels klaagt eigenlijk over een luxeprobleem. Reizen heeft dat namelijk in zich, ergens laat of niet aankomen, of – vaak ook leuk en spannend – moeten improviseren om toch van A naar B te komen. En in de Randstad is dat laatste, ondanks het platleggen van een van de meest intensieve spoornetwerken van de wereld, op een dag als deze nog te doen. Maar ik zou niet weten hoe je uit Emmen, Oldenzaal of Venray vandaag met het openbaar vervoer op Schiphol komt.