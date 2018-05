Geen treinen na enorme brand Twello

VIDEO 'Dader steekpar­tij Den Haag draaide al eerder door'

6 mei De 31-jarige Syrische Hagenaar die gisteren drie voorbijgangers neerstak in Den Haag, zou eerder dit jaar voor opschudding hebben gezorgd in dezelfde stad. Vanuit zijn woning in het centrum van de stad schreeuwde hij uit zijn raam en gooide hij zijn inboedel op straat.