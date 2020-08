Geen vervolging agenten die appjes verstuurden over ‘pauperallochtonen’ en ‘kutafrikanen’

De discriminerende teksten werden gepubliceerd in NRC. Ze werden gedaan na een incident eerder dat jaar waarin een aantal jongeren een leeftijdsgenoot ernstig mishandelde. Het ging om een filmpje waarin een witte 15-jarige jongen minutenlang door zwarte leeftijdsgenoten in elkaar wordt geslagen in Spijkenisse. In de ‘Jan Smit- appgroep omschreven de agenten de daders onder meer als ‘kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen’ op wie ze willen ‘schieten’, blijkt uit screenshots die in bezit zijn van het NRC.

Eerder liet burgemeester Aboutaleb al weten dat de agenten een strafrechtelijk onderzoek boven het hoofd hing. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft nu onderzocht of de agenten zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie.

Laakbaar

Uit het onderzoek is gebleken dat sommige uitlatingen zeker laakbaar en niet passend zijn voor politiefunctionarissen. De wet schrijft voor dat dergelijke uitspraken alleen strafbaar zijn als die in het openbaar worden gedaan. Dat is in dit geval niet gebeurd, want de agenten zaten in een besloten WhatsApp-groep.