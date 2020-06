Geen volle theaters, wel volle vliegtuigen: hoe zit dat met die 'schone’ lucht?

Cabaretier Claudia de Breij maakte zich dit weekend in een column in NRC ontzettend druk over de voorkeursbehandeling die de vliegindustrie in haar ogen krijgt. Als podiumkunstenaar zit zij noodgedwongen thuis omdat bijeenkomsten met veel mensen veiligheidshalve niet door mogen gaan.



In een vliegtuig is dat lange tijd dicht op elkaar zitten blijkbaar geen probleem, constateerde De Breij. Want dat mag gewoon, en de 1,5 meterregel geldt er niet.



Vliegmaatschappijen beroepen zich in hun verweer onder meer op de aanwezigheid van het ‘HEPA-luchtfilter’, dat een groot deel van de aanwezige stofdeeltjes in een vliegtuig regelmatig filtert, en zo zorgt voor schone lucht. Doe alle theaters en cafés ook maar zo’n filter, opperde De Breij.