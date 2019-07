Geen woord van Máxima over Saoedië-rel bij eerste werkbezoek na terugkeer

Nadat ze in de hoofdstad een rondleiding had gekregen in een door haar geopende programmeerschool Codam, reageerde ze niet op verzoeken van journalisten om haar een vraag te kunnen stellen.

Het bezoek aan het marineterrein in Amsterdam was de eerste openbare plichtpleging van de koningin na haar omstreden ontmoeting met ‘MBS’, in de marge van de G20-top in Japan – afgelopen vrijdag. Máxima was daar aanwezig als pleitbezorger van inclusieve financiering namens de Verenigde Naties en niet als koningin der Nederlanden. Zo moet het onderhoud met Bin Salman, volgend jaar voorzitter van de G20-bijeenkomst, ook worden gezien; ze sprak de van betrokkenheid bij moord op de journalist Jamal Khashoggi verdachte prins als VN-adviseur, niet als koningin van Nederland.

Verbolgen fracties

Dat onderscheid wordt buiten haar directe entourage amper gemaakt. Veel fracties in de Tweede Kamer zijn verbolgen over de ontmoeting van Bin Salman met Máxima, wat haar hoedanigheid op dat moment ook was. Met name regeringsfractie D66 toonde zich kritisch over het voorval. Saillant detail: Máxima had vanmiddag het gezelschap van een minister van die partij – Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) – bij haar activiteit in Amsterdam.

Door Van Engelshoven, noch door andere sprekers en aanwezigen, werd gerefereerd aan de ophef van de laatste dagen. Na een reeks toespraken in een oververhitte tent opende de koningin, deze keer in haar hoedanigheid als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, de school die een oplossing wil bieden voor het tekort aan goed opgeleide programmeurs in Nederland en daarom een kosteloze opleiding van drie jaar aan jongeren aanbiedt.

Geknipt lintje

Máxima kreeg een gouden schaar op een roodfluwen kussentje aangereikt en knipte met een brede glimlach een – voor de verandering – paars lint door als openingshandeling. Business as usual dus voor de koningin, die bij de fotosessie met haar gezin – later deze maand, voorafgaand aan de zomervakantie van de Oranjes – wederom op vragen van de pers over haar ontmoeting met de Saoedische kroonprins kan rekenen.