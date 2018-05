GeenStijl kan doorgaan met aanvraag referendum donorwet

De afgelopen weken zijn er in totaal 41.887 verzoeken als geldig aangemerkt. Daarmee kan het initiatief naar de volgende, definitieve fase. De Kiesraad heeft vandaag bepaald dat die zal lopen van vrijdag 4 mei tot en met donderdag 14 juni.



In de nieuwe donorwet, die met een nipte meerderheid is aangenomen door het parlement, staat dat iedereen in principe orgaandonor is, tenzij iemand heeft aangegeven dat niet te willen. Website GeenStijl, die de aanvraag voor de volksraadpleging indiende, ziet graag dat het raadgevend referendum blijft, maar neemt zelf geen inhoudelijk standpunt in over de donorwet.