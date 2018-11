Geert Wilders wil in hoger beroep oud-minister Ivo Opstelten horen

LIVE TWITTERPVV-leider Geert Wilders wil de voormalige minister van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelten als getuige horen in zijn strafzaak. Dit omdat de minister op vervolging van Wilders zou hebben aangedrongen. Dat bleek vandaag tijdens de start van de zaak in hoger beroep. Wilders werd twee jaar geleden veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie, maar kreeg geen straf. De politicus wil echter van zijn veroordeling af en ging daarom in hoger beroep. Verslaggever Chris van Mersbergen volgt de zaak.

Knoops wil naast oud-minister Opstelten ook voormalig OM-topman Herman Bolhaar en oud-topambtenaar Gerard Roes als getuige horen om zijn stellingen hard te maken. De raadsman denkt dat het gerechtshof Den Haag al snel tot de conclusie kan komen dat de strafvervolging van Geert Wilders ongeldig is. Politieke bemoeienis met het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) zou daarvoor de reden kunnen zijn.

Strafzaak

De strafzaak rust op het inmiddels bekende incident in een kroeg in Den Haag tijdens een verkiezingsfeest van de PVV. Tijdens het feest vroeg Wilders doelbewust aan zijn publiek of ze meer of minder Marokkanen wilden in Nederland. Het publiek scandeerde vervolgens massaal ‘minder’.

Volgens de rechtbank zette de PVV-politicus een hele bevolkingsgroep bewust apart en werd de groep collectief in haar eigenwaarde aangetast en beledigd. Wat de rechtbank betreft was er sprake van een ‘opruiend karakter’ waardoor ook anderen worden aangezet tot discriminatie van personen met een Marokkaanse afkomst.

De rechtbank kwam weliswaar tot een veroordeling, maar legde geen straf op. Volgens de rechters was het vaststellen van waar de grens ligt voldoende. Wilders zelf was niet tevreden over zijn veroordeling en stelde hoger beroep in. Ook het Openbaar Ministerie ging in beroep omdat Wilders werd vrijgesproken van aanzetten tot haat.

Beïnvloeding

Het Hof in Den Haag start vandaag met drie zogenaamde regie-zittingen. Dat zijn dagen waarop de agenda wordt bepaald en eventuele wensen van de verdediging van Wilders naar voren kan worden gebracht. Bekend is dat de advocaat van de politicus, Geert-Jan Knoops, helder wil krijgen of de voormalige minister van Justitie Ivo Opstelten invloed heeft proberen uit te oefenen op de strafzaak. Knoops wil vandaag en morgen aantonen dat het OM niet-ontvankelijk is. Volgens hem zijn rechtbank en gerechtshof door OM onjuist voorgelicht, onder meer door bemoeienis politiek (Opstelten) met de aangifte. Hij wil dan ook dat de voormalige minister als getuige onder ede wordt gehoord.

Onlangs werd duidelijk dat de hoogste baas van het Openbaar Ministerie de strafzaak tegen Wilders wel heeft besproken met de toenmalige VVD-minister. Dat bleek uit antwoorden die minister Grapperhaus gisteren naar de Tweede Kamer stuurde.

Grapperhaus ontkent echter dat er daarbij sprake is geweest van beïnvloeding. Het OM heeft volgens hem eigenstandig de beslissing gemaakt om tot vervolging over te gaan.

Politieke kleur

Het OM liet vandaag aan het begin van de zaak weten dat de politieke kleur van Geert Wilders of van zijn partij, de PVV, geen rol heeft gespeeld bij de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) over te gaan tot strafvervolging/ Het gaat louter om wat hij heeft gezegd, aldus het OM.