Geerten begeleidt koeien bij het sterven voor de slacht: ‘De ogen zeggen alles’

De eerste tien maanden als trambestuurder kwam Marco Peute tien kilo aan. Hij at hetzelfde als altijd, maar het was het gebrek aan beweging dat hem nekte. Net als zijn collega’s die soms tijdens de pauze óók weer gaan zitten. Niet voor niets lanceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de tramremise een nieuwe beweegcampagne.

