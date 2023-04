Gefrustreerde Gijsbert mailde zelf naar Defensie: ‘Zojuist gericht geschoten met de buks op helikopter’

Waarom wij misschien toch minder blij moeten zijn met al die 'schattige' ooievaars

Weidevogels hebben het moeilijk, zelfs in de weidse en groene Lopikerwaard. Dus bundelen vogelliefhebbers de krachten. Want grutto, kievit, scholekster en tureluur hebben veel vijanden, soms uit onverwachte hoek. Over aaibare ooievaars die zich ontpoppen tot rovers en het afmaken van zwerfkatten.