Gegevens miljoenen orgaandonoren 1998 tot 2010 mogelijk op straat

Update Nu 382 coronapa­tiën­ten: ‘We zijn, ook in Brabant, nog steeds aan het indammen, maar we drukken harder’

17:45 Het aantal coronapatiënten in Nederland stijgt naar 382. Dat betekent 61 nieuwe patiënten. Directeur Jaap van Dissel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM zegt: ,,We zijn nog steeds aan het indammen, maar we drukken in Brabant nu wel veel harder.”