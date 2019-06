Geheim hoofdstuk uit onderzoek integriteitsaffaire OM voorlopig niet openbaar

Een van de grootste cokewasse­rij­en ooit ontdekt na omwaaien boom

14:28 De politie heeft vanochtend een groot, professioneel cocaïnelab ontdekt in een boerenschuur in het Zeeuwse plaatsje Oud-Vossemeer. Volgens de politie gaat het zeker om een van de grootste cocaïnewasserijen van Nederland. Eigenaar René van Os uit Goes is zich rot geschrokken.