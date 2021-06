Gek geladen karren en verborgen ruimtes: zo ging een cokebende te werk op de bloemenveiling

‘Smurfen’, heet het in het wereldje. Partijen drugs verdelen in kleinere porties om die eenvoudig in verschillende dekladingen te kunnen verstoppen. Het is wat de drie mannen van 24, 37 en 52 deden die een professionele drugslijn zouden hebben gerund via bloementransporten – een Albanees, een Albanese Nederlander en een Nederlander. Twee van de drie verdachten zitten nog vast, de derde is inmiddels weer vrijgelaten. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.