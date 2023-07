Het door krakers bezette Russische handelskantoor in Amsterdam-Zuid is zaterdagavond door de politie ontruimd. Volgens de krakers reageerde de politie zeer nerveus op de kraakactie. ‘Ze wilden het pand desnoods met de DSI ontruimen.’

Bij de ontruiming waren geen ongeregeldheden en er is niemand aangehouden, meldt een politiewoordvoerder. De krakers hadden eerder op de dag aan de politie laten weten dat ze het pand gekraakt hadden.

Het gebouw van de handelsvertegenwoordiger van de Russische Federatie In Nederland aan de Veluwelaan is al sinds de jaren 70 eigendom van Rusland en is zwaar beveiligd met tralies, camera’s en voorzien van kogelvrij glas.

Zaterdagavond kwam de politie ter plekke. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevond het gekraakte pand zich in de zogenaamde ‘onderzoeksfase’. Dat betekent dat de politie de situatie in een gekraakt pand opneemt en vaststelt of er sprake is van huisrecht.

‘Oorlogsverklaring aan Rusland’

,,De politie was erg nerveus,” zegt kraker Edwin. ,,Ze hadden het over staatsveiligheid en een oorlogsverklaring aan Rusland. Ook is gezegd dat de Nederlandse legertop het niet zou accepteren dat een Russisch pand gekraakt was. Ze zeiden dat ze het pand desnoods met de DSI (de Dienst Speciale Interventies) zouden ontruimen.”

De woordvoerder van de politie ontkent dat er sprake was van nervositeit bij de autoriteiten. ,,Er is door de politieagenten ter plekke gezegd dat de kans bestond dat er ontruimd zou moeten worden. Daarop zijn ze uit eigen beweging vertrokken. Het verhaal over een gespannen situatie hebben de krakers er zelf van gemaakt.”

De krakers noemen het optreden van de autoriteiten in elk geval ‘intimiderend’. ,,We waren er niet op voorbereid, we zaten al een maand in het pand. We voelden ons met de rug tegen de muur gezet. Daarom hebben we besloten weg te gaan.”

Broeinest van spionnen

Het pand van de handelsvertegenwoordiger van de Russische Federatie aan de Veluwelaan is sinds 1975 eigendom van Rusland. Van oudsher stond het pand bekend als broeinest van spionnen. Het interieur bevestigt dat beeld: alles in het pand doet denken aan de jaren van de Koude Oorlog. De krakers hadden sleutels gevonden van bijna alle kamers, inclusief 16 royale appartementen.

In februari van dit jaar werd het pand door minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra gesloten in een diplomatieke strijd met Rusland. Volgens het ministerie bleef Rusland alsmaar proberen geheim agenten onder een diplomatieke dekmantel in Nederland te krijgen.