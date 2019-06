Geld maakt wél gelukkig: miljonairs geven hun leven een dikke 8

Een acht? Pascal Hamers geeft zijn leven zelfs een halfje meer, sinds hij vorig jaar Linda de Mol in de armen viel. Tijdens het populaire tv-spel Miljoenenjacht won hij 1.026.000 euro. ,,Het leven is toch wel iets gemakkelijker geworden’’, vertelt de miljonair, die nog altijd met vrouw en twee kinderen in een rijtjeshuis in het Zuid-Limburgse Meerssen woont. ,,We zijn financieel onafhankelijk. We hoeven bijvoorbeeld niet meer na te denken of we de studie van de kinderen straks kunnen betalen.’’