Geld op straat na plofkraak geldautomaat in Amsterdam, verdachten gevlucht

Het Operationeel Centrum kreeg rond 3.40 uur meerdere meldingen binnen over een grote explosie. De ontploffing heeft veel schade aangericht. Op de plek van de automaat is nu alleen nog een groot gat. Ook zijn diverse ramen van omliggende panden gesneuveld en dakpannen van woningen gevallen. Niemand raakte gewond.



Een buurtbewoner die graag anoniem blijft, vertelt vannacht twee harde knallen te hebben gehoord. Volgens de man lag na de ontploffing geld op straat. ,,Mensen die snel een bankbiljet wilden pakken werden toegeschreeuwd door de politie: ‘Geld neerleggen, afblijven!’” De politie heeft geld in beslag genomen voor verder onderzoek. Het is onbekend of de daders ook geld hebben buitgemaakt.



Volgens een wijkbeheerder hebben verdachten na de plofkraak een scooter achtergelaten. De politie is onder andere met een helikopter op zoek gegaan naar meerdere verdachten, maar kon nog niemand aanhouden. Recherche, Forensische Opsporing en een Teamleider Explosieven en Veiligheid hebben ter plaatse onderzoek gedaan.