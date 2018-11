Geldautomaat krijgt gele kleur en gaat Geldmaat heten

Samen met Geldservice Nederland (GSN), dat sinds 2011 de geldautomaten beheert, willen de banken de automaten ‘evenwichtiger’ verspreiden over het land. ABN AMRO, ING, Rabobank en GSN melden dat ze samen aan een geldautomatennetwerk werken om contant geld op de lange termijn beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en veilig te houden. Vanaf begin 2019 dragen de drie banken hun automaten geleidelijk over aan GSN, die de geldautomaten al voor hen beheert.



Geert Eikelboom, CEO van Geldservice Nederland: ,,In winkels wordt steeds vaker digitaal betaald. Er blijft echter ook behoefte om contant geld op te nemen of te storten. Daarom werken we met de banken samen aan een gezamenlijk geldautomatennetwerk waarmee we de automaten evenwichtiger over Nederland verspreiden. Zo zie je nu soms in een winkelgebied vijf automaten van de drie verschillende banken vlakbij elkaar staan. Op basis van het aantal transacties en bezoekers in het gebied kunnen bijvoorbeeld twee automaten ook voldoende zijn. Op veel van dit soort locaties gaan we het netwerk aanpassen. De Geldmaat-automaten werken door de nieuwe software straks allemaal hetzelfde.”



De banken beloven dat ze gaan overleggen met belangenorganisaties zoals ouderenbonden en het MKB om te wat de beste locaties zijn. In veel gevallen zal de Geldmaat straks te vinden zijn op de plek waar nu al een geldautomaat staat. De huidige bereikbaarheidscriteria blijven gehandhaafd.



Hoeveel geldautomaten er door de samenwerking worden weggehaald, is nog niet duidelijk. De afgelopen jaren sloten de drie grote banken op veel plekken al pinautomaten. Niet alleen doordat minder mensen minder gebruik maken van de automaten, maar ook vanwege de veiligheid (plofkraken).