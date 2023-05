Gelders bedrijf schuldig aan verzwijgen salmonella die Duitser leven kostte na barbecue

Oudere vrouw vergeet pincode bij het afrekenen, jongeman betaalt haar boodschap­pen van 100 euro

De oude dame was er ondersteboven van. Toen ze aan de kassa van het Albert Heijn-filiaal in Amersfoort voor de derde keer een foute pincode dreigde in te voeren, sprong een jongeman bij met zijn pasje en betaalde haar boodschappen ter waarde van ruim 100 euro. ,,Hoe is het mogelijk... dit kan toch niet waar zijn...’’