Gelderse 'gluursauna' biedt alle slachtoffers excuses aan

De Gelderse 'gluursauna' Beauty en Oase biedt bezoekers 'oprechte excuses aan aan iedereen die door de hack getroffen is'. Het bedrijf in Nederasselt zegt een te groot risico te hebben genomen door camera's te gebruiken voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers.

,,Achteraf gezien was het beter geweest om daarvoor andere maatregelen te nemen'', erkent de directie van de sauna, Erik en Corina van Ingen Schenau, in een verklaring op de website.



De zaak kwam vorige week aan het licht toen bleek dat er naaktbeelden van Oranjehandbalsters op internet circuleerden. Die beelden kwamen uit de sauna in Nederasselt.

Volledig scherm Handbalsters in kleedkamer. Screenshot: RTL Nieuws © RTL Nieuws Donderdagavond bleek uit onderzoek van deze site dat er van zeker honderd gasten nog beelden online stonden. Toen de eigenaar van de sauna opnieuw naar de politie stapte om daar aangifte van te doen, werden er bij het onderzoek naar die aangifte naast drie beveiligingscamera's ook nog een verborgen camera aangetroffen.



Volgens de politie was die camera op dat moment nog in werken. Eigenaar Erik van Ingen Schenau stelt dat die laatste camera donderdag is uitgezet. Volgens de saunabaas 'kon alleen de directie filmbeelden bekijken en is dat is nooit zonder reden gebeurd'.

,,Uiteraard hebben de directie en de medewerkers van onze sauna alle medewerking toegezegd, in de hoop dat de politie snel achterhaalt wie verantwoordelijk is voor dit enorm vervelende voorval'', beschrijven Erik en Corina van Ingen Schenau op hun website.

Toen deze site de eigenaar van de sauna donderdag confronteerde met de uitgelekte beelden uit zijn sauna, bevestigde hij dat de naaktbeelden uit zijn sauna afkomstig waren en dat had opnieuw naar de politie zou stappen. Ook heeft hij zijn gang naar de Autoriteit Persoonsgegevens gemaakt, omdat het sinds 2016 verplicht is om binnen 72 uur melding te maken van datalekken.

Met hem hebben inmiddels zo'n honderd mensen zich gemeld met klachten over naaktbeelden uit sauna's. Inmiddels heeft de privacywaakhond tientallen sauna's op de korrel, waar mogelijk camera's hangen.

Quote In geval van ongewenste intimiteiten was het mogelijk de beelden terug te kijken Sauna-eigenaar, Erik van Ingen Schenau

De saunabaas geeft aan dat de camera’s geïnstalleerd waren 'om ervoor te zorgen dat onze gasten van een ontspannende dag kunnen genieten en zich niet onnodig druk hoeven te maken over hun waardevolle spullen'. ,,Voor onze medewerkers hadden de camera’s bovendien nog een veiligheidsfunctie: in geval van ongewenste intimiteiten was het mogelijk de beelden terug te kijken en indien nodig maatregelen te nemen.''

De camerabeelden werden volgens hem nooit ‘actief bekeken’. ,,Ze werden alleen teruggekeken als daar aanleiding toe was; daarvan is in het verleden een aantal keer sprake geweest.'' Van Ingen Schenau: ,,Ondanks het feit dat onze IT-dienstverlener en wij er alles aan gedaan hebben om een datalek te voorkomen, zijn we er niet in geslaagd de hacker te weren.''