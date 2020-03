Gelderse politieman geschorst na geweldsincident

Daarvoor is hij aangehouden. Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het incident. Tijdens dat onderzoek zijn drugs gevonden.



Volgens het korps houdt de voorbeeldfunctie van politiemedewerkers niet op na diensttijd. Het gedrag van de man geldt dan ook als ernstig plichtsverzuim. Naast het strafrechtelijke onderzoek is daarom ook een disciplinair onderzoek gestart.



De medewerker is inmiddels in vrijheid gesteld, maar hij heeft tijdens de onderzoeken geen toegang tot politiegebouwen en -systemen.