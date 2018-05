Geldloper sluit zichzelf op in snikhete geldwagen

De geldloper was vanochtend bij een zwembad in Bussum en wilde iets pakken achterin de geldwagen. De deur viel daarbij in het slot en omdat de deur van binnen niet open kon, zat hij vervolgens opgesloten in de steeds warmer wordende geldwagen.



De man waarschuwde de hulpdiensten, waarna de brandweer te hulp schoot. Die kreeg de deur niet open, maar zette de bus wel in de schaduw en hield deze koel door hem nat te spuiten. Een gespecialiseerd bedrijf wist het slot uiteindelijk open te maken en de man na een uur uit zijn benarde positie te bevrijden. Die was gewoon aanspreekbaar en heeft zijn werk hervat.