‘Gele hesjes’ maken zich op voor betoging in Amsterdam

Video Meisje (17) uit Rosmalen overleden na aanrijding met doorrijder

11:21 Het 17-jarig meisje dat zaterdagnacht betrokken raakte bij een aanrijding in Den Bosch, is overleden. Een 37-jarige man schepte het meisje met zijn auto terwijl zij met haar fiets de weg wilde oversteken. De bestuurder was tijdens zijn arrestatie onder invloed van alcohol, zo laat de politie maandag weten. De school waar het meisje op zat reageert geschokt op het nieuws.