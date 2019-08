Gele Hesjes rouwen om ‘medestrijder’ Esmee (23) die bij waterscooter-ongeval op Maas overleed

Op Facebook rouwen Gele Hesjes uit heel Nederland om de dood van Esmee. Zo roepen Facebookpagina's voor Gele Hesjes uit regio's als bijvoorbeeld Eindhoven, Tilburg en Twente leden op om profielfoto's op zwart te zetten voor Esmee. In een zo'n Facebookgroep is nog een bijzondere suggestie te lezen van Esmee: ‘is het niks om een carnavalsgroep op te richten?’

Even later laat ze in de groep weten dat Carnavalsvereniging Yellow Power een feit is. Zo'n suggestie tekent volgens andere Gele Hesjes hoe ze was. ,,Als ze iets wilde, dan ging ze er ook helemaal voor", vertelt Mitchel uit Odiliapeel. ,,Ze wilde eigenlijk graag een grote carnavalswagen bouwen om op een ludieke manier de Gele Hesjes onder de aandacht te brengen. Uiteindelijk ging het niet door omdat het initiatief net iets te laat werd genomen, maar het zegt wel veel over haar.”



Mitchel en Esmee kenden elkaar al voordat een van de twee een geel hesje droeg en het was Esmee die Mitchel enthousiast maakte over de Gele Hesjes. ,,Ze ging met haar vriendje weleens naar demonstraties. Op een gegeven moment ging ik zelf een keer mee en sindsdien zijn we samen gegaan.”