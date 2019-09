Geliquideerde man Amsterdam is oud-profvoetballer Kelvin Maynard

De man die gisteravond in zijn auto werd doodgeschoten in Amsterdam Zuidoost is voormalig profvoetballer Kelvin Maynard. Hij speelde onder meer bij FC Emmen en Volendam.

Bij de schietpartij op de Langbroekdreef in Amsterdam Zuidoost viel één dode. Het is niet bekend of de 32-jarige Maynard een grote bekende van de politie is. Wel kwam hij tien jaar geleden in aanraking met de politie tijdens rellen tussen zijn toenmalige club FC Volendam en Omniworld (tegenwoordig Almere City). Maynard werd na de rellen samen met zijn teamgenoot Melvin Platje aangehouden. Ze kwamen niet veel later weer vrij.

Maynard zat gisteren in zijn auto toen hij werd beschoten door twee personen op een motorscooter met drie wielen. Zij zijn na de schietpartij gevlucht. De politie zette onder meer Burgernet in om meer te weten te komen over de schutter.

Kogelregen

Het voertuig waarin hij zat kwam na de schietpartij terecht tegen de gevel van een brandweerkazerne. Mogelijk probeerde hij te vluchten voor de kogelregen. In de kazerne zijn geen gewonden gevallen. Hulpdiensten en politie waren snel ter plaatse maar reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten.

De moord vond plaats op dezelfde dag als de moord op advocaat Derk Wiersum. Vooralsnog gaat de politie er vanuit dat de incidenten los staan van elkaar.

Maynard werd geboren in Paramaribo en begon zijn carrière als profvoetballer bij FC Volendam. Hij voetbalde daarna onder meer in Portugal en Hongarije. Dit laatste seizoen speelde Maynard bij hoofdklasser Alphense Boys.

Aangeslagen

In Alphen zijn ze aangeslagen door de dood van Maynard. Trainer Hein van Heek van Alphense Boys: ,,Eén van de spelers belde me gisteravond op. ‘Trainer, ik heb slecht nieuws’, zei hij. Daarna ben ik gaan bellen met bestuursleden. Dit is echt als een bom ingeslagen”, meldt een aangeslagen Van Heek. ,,We gaan vanavond niet trainen, we komen wel bij elkaar om te praten.”