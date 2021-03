Geluk is? Je trouwjurk doorgeven; Eindhovense Mieke (85) doet het

Mieke (85) was 42 jaar gelukkig getrouwd met Piet totdat hij vijf jaar geleden overleed. Nu is ze zelf ernstig ziek en aangezien het paar geen kinderen had, is Mieke aan het ‘ontspullen’. Buurvrouw Fancy is een van de buurtgenoten die in deze tijd Mieke zo nodig bijstaat. En toen was daar haar trouwpakje. Wat daarmee te doen?