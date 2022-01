Gelukkig kan Jutta een leentoestel krijgen voor haar sexy selfies

BV de Liefde Koen begon affaire toen zijn vrouw werd opgenomen: ‘Konden verhalen bij elkaar kwijt’

In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Nadat zijn vrouw was opgenomen, ontmoette Koen (43) op het bankje voor de psychiatrische kliniek de liefde van zijn leven. ‘En nu zit ik tussen andere gescheiden vaders op een vakantiepark.’

