Gemaakt voor elkaar en toch nemen ze afstand: ‘Nijs is beetje een ouwe hippie’

,,Nijs en ik passen perfect niet bij elkaar. Op belangrijke punten passen we heel goed, maar al die kantjes waarin we verschillen maken het interessant. We houden allebei erg van dansen en muziek. We hebben elkaar dan ook ontmoet op een technofestival. De chemie tussen ons was meteen zo intens dat het ons verraste. De eerste keer dat we zoenden waren we verbaasd hoe goed het klopte, onze lijven leken elkaar te herkennen. Hij zei: ‘Als wij ooit seks met elkaar hebben, wordt dat echt geweldig’.