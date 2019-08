Gemeente gaat hek plaatsen om patiënten van kliniek Den Dolder uit woonwijk te weren

De gemeente Zeist gaat een hek van twee meter hoog plaatsen om te voorkomen dat patiënten van de kliniek in Den Dolder, waar ook de moordenaar van Anne Faber werd behandeld , door woonwijk Duivenhorst naar het centrum of het station kunnen lopen. Op die manier moet de overlast die bewoners hebben gestopt worden.

Dat heeft de gemeente laten weten in een brief aan de bewoners van Duivenhorst, aan de Willem Coxlaan en de Vijverhof. De snelste route voor patiënten van de kliniek op het Willem Arntszterrein naar het centrum en het station loopt via Duivenhorst. Wijkbewoners geven aan bang te zijn, met name voor de veiligheid van hun kinderen. ,,Patiënten blijven soms op de trap staan, dat vind ik niet prettig. Ik laat mijn kind dan ook niet alleen in de aanpalende speeltuin spelen”, vertelt een omwonende die aangeeft het hek ‘een prima maatregel’ te vinden.

Er werd al een alternatief pad door het bos aangelegd, om de overlast te verminderen, schrijft de gemeente in de brief aan de omwonenden. ,,Maar dit alles heeft niet tot het gewenste effect geleid. Er is opnieuw een aantal incidenten geweest en bewoners ervaren nog (te)veel overlast. Er is daarom meer nodig in Duivenhorst om een einde te kunnen maken aan deze overlast en gevoelens van ongerief en onveiligheid.”

Pincode

Volledig scherm De plek waar het hek moet komen in Den Dolder. © - Het geplande hek, dat alleen met een pincode te openen is, moet de toegang naar een trap richting station en het winkelcentrum van Den Dolder versperren. Bewoners van Duivenhorst en de Willem Coxlaan krijgen de pincode voor het hek en kunnen dan dus wél van de route gebruikmaken.

De gemeente Zeist verduidelijkt dat het gaat om een bestaand hek. Hier zit nu een open doorgang in, die vervangen wordt door een toegang met pincode. Het hek staat tussen een voetgangersbrug en de woonwijk. Een deel van het bestaande hek wordt verhoogd naar twee meter, om te voorkomen dat er overheen geklommen kan worden. Vandaag is de vergunning aangevraagd voor de aanpassingen, waar bezwaar tegen kan worden gemaakt. De maatregel wordt getroffen in overleg met de instellingen en moet dit najaar worden gerealiseerd.

De maatregel ligt gevoelig in de buurt, zo blijkt. Sommigen zijn blij met hek, anderen noemen het overdreven en weer anderen zijn er woedend over. Veel omwonenden willen hun naam niet noemen of onthouden zich van commentaar. Een man met een kinderwagen loopt langs de trap en vindt het een onzinnig plan. ,,Dat is toch nergens voor nodig. Ik ben er geen voorstander van. Ik zie het nut er ook niet van in. Van mij hoeft het niet.”

Een bewoonster begrijpt de maatregel wel, maar geeft aan dat ze zelf weinig last heeft van de patiënten. ,,Ik gun die mensen hun rust. Buurtbewoners hebben veel overlast, er ligt veel vuil. Er spelen hier kleine kinderen. Wij maken ook gebruik van de trap en de pincode is een extra handeling, maar ik begrijp het wel.”

Woest

Dees Wilgehof en haar man Koen zijn daarentegen woest. Ze wonen precies aan de andere kant van de weg, lopen vaak over de route en krijgen geen pincode. ,,Een paar schreeuwers krijgt hun zin”, zegt ze. ,,Twee weken geleden viel een brief van de gemeente op de deurmat. Met stijgende verbazing las ik dat er een hek wordt geplaatst. Slechts een klein deel van Duivenhorst ervaart een probleem, maar door het hek sluit je meteen een grote groep uit. Dat kan niet en noem ik discriminatie. De ene groep mag wel door een straatje lopen, anderen niet. Er ontstaat zo een tweedeling in de wijk.” Bovendien maakt Wilgehof zich zorgen over de alternatieve route. ,,Die loopt door een donker, onveilig bos. Ik ben niet zo snel boos, maar ik ben nu zó ontzettend boos.”