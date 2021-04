Gemeente roept op niet naar Amsterdam te komen: ‘Het is te druk’

Eerder vandaag besloot de gemeente al het Vondelpark te sluiten wegens grote drukte. Op dit moment mogen er alleen nog mensen uit. Kort voor de sluiting werden alle zij-ingangen al dichtgedaan. In het park fietsen toezichthouders rond en bij een hoofdingang staat een politiebusje. Tegen het einde van de ochtend kwamen er steeds meer mensen het park in, vaak met koelboxen en volle boodschappentassen. Rond 14.00 uur vierden honderden mensen feest rond het standbeeld van Vondel, met muziek. Daar werd vooralsnog niet ingegrepen. Ook de gemeente Breda heeft vandaag moeten ingegrepen. Het Valkenbergpark is daar vanwege drukte vanaf 14.00 uur tijdelijk gesloten. ‘We laten mensen alleen nog het park verlaten’, schrijft de gemeente op Twitter. ‘Wil je van het zonnetje genieten, zoek dan een rustig plekje op.’ Vanwege een grote groep feestgangers werd het Valkenbergpark uit voorzorg ontruimd. Toen konden zo'n 200 mensen rekenen op een bekeuring.

Drukte onderschat

Omdat Koningsdag voor de tweede keer op rij sober gevierd moet worden, maakte de politie zich voorafgaand aan de feestdag geen zorgen over mogelijke drukte. Een woordvoerder van de politie liet weten geen grote problemen te verwachten. Ook is er geen sprake van een ‘landelijke opschaling’. ,,Misschien is Amsterdam een trekpleister, maar waarom zou je erheen gaan? Er is niets te doen dit jaar.”



Burgemeester Halsema van Amsterdam, de stad die op een ‘normale’ Koningsdag ruim 300.000 bezoekers van buiten trekt, stelde al ‘dat Koningsdag zo grondig mogelijk is voorbereid’. ,,Er zal worden gehandhaafd op excessen.”