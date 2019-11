Gemeenten eisen extra geld voor migranten die zij moeten inburgeren

Minder stikstof door krimp rundveesta­pel

0:21 Het aantal koeien, stieren en kalveren is in 2019 met 3 procent afgenomen tot 3,8 miljoen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling. ,,Dat is echt buitengewoon gunstig voor het stikstofdossier’’, zegt Cor Pierik, landbouweconoom van het CBS in een toelichting.