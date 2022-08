Gemeenteraad Tubbergen unaniem: maximaal 150 asielzoekers in ‘asielhotel’

COA plaatst bewakings­ca­me­ra's bij asielhotel Albergen na brandstich­ting

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) plaatst vandaag bewakingscamera’s bij het zogenoemde asielhotel in het Twentse Albergen (gemeente Tubbergen). Er is ook een beveiliger aanwezig op het terrein, zegt een woordvoerder van dienst. Het COA is sinds gisteravond eigenaar van het voormalige hotel.

14:01